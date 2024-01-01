Египетские фунты в бахрейнские динары

Сконвертируйте EGP в BHD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = .د.ب0,007648 BHD

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса EGP к BHD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BHD
1 EGP в BHDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00780,0078
Низкий0,00760,0076
В среднем0,00770,0077
Изменение-1.44%-0.08%
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Соотношение 1 EGP к BHD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к BHD составил 0,0078, а минимальный — 0,0076. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0077. Изменение курса EGP к BHD в процентном соотношении составило -1.44.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к BHD составил 0,0078, а минимальный — 0,0076. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0077. Изменение курса EGP к BHD в процентном соотношении составило -0.08.

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Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

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Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в бахрейнские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и BHD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в BHD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

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EGP в INR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Бахрейнский динар
1 EGP0,00765 BHD
5 EGP0,03824 BHD
10 EGP0,07648 BHD
20 EGP0,15296 BHD
50 EGP0,38239 BHD
100 EGP0,76478 BHD
250 EGP1,91195 BHD
500 EGP3,82390 BHD
1000 EGP7,64780 BHD
2000 EGP15,29560 BHD
5000 EGP38,23900 BHD
10000 EGP76,47800 BHD
Обменные курсы Бахрейнский динар / Египетский фунт
1 BHD130,75600 EGP
5 BHD653,78000 EGP
10 BHD1 307,56000 EGP
20 BHD2 615,12000 EGP
50 BHD6 537,80000 EGP
100 BHD13 075,60000 EGP
250 BHD32 689,00000 EGP
500 BHD65 378,00000 EGP
1000 BHD130 756,00000 EGP
2000 BHD261 512,00000 EGP
5000 BHD653 780,00000 EGP
10000 BHD1 307 560,00000 EGP