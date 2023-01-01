جنيه مصري إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل EGP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 egp
3551.78 bdt

1.00000 EGP = 3.55178 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 8:37 UTC
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EGP إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065488.47051.438291.662870.9643518.1997
1GBP1.153411.2289102.0471.659021.918061.1122820.9927
1USD0.93860.813736183.03971.351.560790.905217.0825
1INR0.01130320.009799360.012042410.01625730.01879570.01090080.205715

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه مصري / Bangladeshi Taka
1 EGP3.55178 BDT
5 EGP17.75890 BDT
10 EGP35.51780 BDT
20 EGP71.03560 BDT
50 EGP177.58900 BDT
100 EGP355.17800 BDT
250 EGP887.94500 BDT
500 EGP1775.89000 BDT
1000 EGP3551.78000 BDT
2000 EGP7103.56000 BDT
5000 EGP17758.90000 BDT
10000 EGP35517.80000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه مصري
1 BDT0.28155 EGP
5 BDT1.40775 EGP
10 BDT2.81549 EGP
20 BDT5.63098 EGP
50 BDT14.07745 EGP
100 BDT28.15490 EGP
250 BDT70.38725 EGP
500 BDT140.77450 EGP
1000 BDT281.54900 EGP
2000 BDT563.09800 EGP
5000 BDT1407.74500 EGP
10000 BDT2815.49000 EGP