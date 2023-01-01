دينار جزائري إلى ليرة تركية

تحويل DZD إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ dzd
١٩٦٫٨٦ try

1.00000 DZD = 0.19686 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 10:13 UTC
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DZD إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 TRY
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065288.47391.438131.66230.9650518.1992
1GBP1.153411.2286102.0461.658731.917291.1130920.9909
1USD0.93880.813935183.05851.35011.560550.9059517.0852
1INR0.01130280.009799530.012039710.01625480.01878860.01090740.205701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Algerian Dinar / ليرة تركية
1 DZD0.19686 TRY
5 DZD0.98432 TRY
10 DZD1.96864 TRY
20 DZD3.93728 TRY
50 DZD9.84320 TRY
100 DZD19.68640 TRY
250 DZD49.21600 TRY
500 DZD98.43200 TRY
1000 DZD196.86400 TRY
2000 DZD393.72800 TRY
5000 DZD984.32000 TRY
10000 DZD1968.64000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Algerian Dinar
1 TRY5.07966 DZD
5 TRY25.39830 DZD
10 TRY50.79660 DZD
20 TRY101.59320 DZD
50 TRY253.98300 DZD
100 TRY507.96600 DZD
250 TRY1269.91500 DZD
500 TRY2539.83000 DZD
1000 TRY5079.66000 DZD
2000 TRY10159.32000 DZD
5000 TRY25398.30000 DZD
10000 TRY50796.60000 DZD