Cezayir dinarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile DZD → TRY çevirin

1.000 dzd
228,66 try

1.00000 DZD = 0.22865 TRY

01:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539951.0728589.09651.453231.654990.95007518.3442
1 GBP1.1709711.25625104.3271.701651.937911.1125121.4801
1 USD0.93210.79602183.04661.354551.542610.8855517.0986
1 INR0.01122380.009585220.012041410.01631070.01857530.01066330.205892

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Cezayir dinarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DZD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cezayir dinarı için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Türk Lirası
1 DZD0.22865 TRY
5 DZD1.14328 TRY
10 DZD2.28655 TRY
20 DZD4.57310 TRY
50 DZD11.43275 TRY
100 DZD22.86550 TRY
250 DZD57.16375 TRY
500 DZD114.32750 TRY
1000 DZD228.65500 TRY
2000 DZD457.31000 TRY
5000 DZD1143.27500 TRY
10000 DZD2286.55000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Cezayir Dinarı
1 TRY4.37341 DZD
5 TRY21.86705 DZD
10 TRY43.73410 DZD
20 TRY87.46820 DZD
50 TRY218.67050 DZD
100 TRY437.34100 DZD
250 TRY1093.35250 DZD
500 TRY2186.70500 DZD
1000 TRY4373.41000 DZD
2000 TRY8746.82000 DZD
5000 TRY21867.05000 DZD
10000 TRY43734.10000 DZD