2.000 Türk lirasından Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile TRY → DZD çevirin

2.000 try
8.324,28 dzd

1,000 TRY = 4,162 DZD

01:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,9511,4661,6450,97417,69
1 GBP1,16911,245104,0171,7141,9241,13920,686
1 USD0,9390,803183,5581,3771,5460,91516,617
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Türk lirasından Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Cezayir Dinarı
1 TRY4,16214 DZD
5 TRY20,81070 DZD
10 TRY41,62140 DZD
20 TRY83,24280 DZD
50 TRY208,10700 DZD
100 TRY416,21400 DZD
250 TRY1.040,53500 DZD
500 TRY2.081,07000 DZD
1000 TRY4.162,14000 DZD
2000 TRY8.324,28000 DZD
5000 TRY20.810,70000 DZD
10000 TRY41.621,40000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Türk Lirası
1 DZD0,24026 TRY
5 DZD1,20131 TRY
10 DZD2,40261 TRY
20 DZD4,80522 TRY
50 DZD12,01305 TRY
100 DZD24,02610 TRY
250 DZD60,06525 TRY
500 DZD120,13050 TRY
1000 DZD240,26100 TRY
2000 DZD480,52200 TRY
5000 DZD1.201,30500 TRY
10000 DZD2.402,61000 TRY