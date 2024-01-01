Алжирские динары в турецкие лиры

Сконвертируйте DZD в TRY по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = TL0,2579 TRY

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса DZD к TRY

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

TRY
1 DZD в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,25830,2589
Низкий0,25610,2492
В среднем0,25740,2563
Изменение0.02%3.45%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 DZD к TRY

За последние 30 дней максимальный курс DZD к TRY составил 0,2583, а минимальный — 0,2561. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2574. Изменение курса DZD к TRY в процентном соотношении составило 0.02.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к TRY составил 0,2589, а минимальный — 0,2492. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2563. Изменение курса DZD к TRY в процентном соотношении составило 3.45.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график DZD к TRY

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

DZD в USD

DZD в EUR

DZD в GBP

DZD в INR

DZD в JPY

DZD в RUB

DZD в AUD

DZD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Турецкая лира
1 DZD0,25785 TRY
5 DZD1,28926 TRY
10 DZD2,57852 TRY
20 DZD5,15704 TRY
50 DZD12,89260 TRY
100 DZD25,78520 TRY
250 DZD64,46300 TRY
500 DZD128,92600 TRY
1000 DZD257,85200 TRY
2000 DZD515,70400 TRY
5000 DZD1 289,26000 TRY
10000 DZD2 578,52000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Алжирский динар
1 TRY3,87819 DZD
5 TRY19,39095 DZD
10 TRY38,78190 DZD
20 TRY77,56380 DZD
50 TRY193,90950 DZD
100 TRY387,81900 DZD
250 TRY969,54750 DZD
500 TRY1 939,09500 DZD
1000 TRY3 878,19000 DZD
2000 TRY7 756,38000 DZD
5000 TRY19 390,95000 DZD
10000 TRY38 781,90000 DZD