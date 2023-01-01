دينار جزائري إلى ليرة لبنانية

تحويل DZD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 dzd
109523 lbp

1.00000 DZD = 109.52300 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 10:7 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

DZD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 LBP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065188.46771.437991.662790.965618.1992
1GBP1.153411.2286102.0481.658731.918041.1137320.9928
1USD0.93890.813935183.06051.35011.561160.906517.0868
1INR0.01130360.00979930.012039410.01625440.01879540.01091370.205715

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار جزائري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DZD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار جزائري

DZD إلى USD

DZD إلى EUR

DZD إلى GBP

DZD إلى INR

DZD إلى JPY

DZD إلى RUB

DZD إلى AUD

DZD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Algerian Dinar / جنيه لبناني
1 DZD109.52300 LBP
5 DZD547.61500 LBP
10 DZD1095.23000 LBP
20 DZD2190.46000 LBP
50 DZD5476.15000 LBP
100 DZD10952.30000 LBP
250 DZD27380.75000 LBP
500 DZD54761.50000 LBP
1000 DZD109523.00000 LBP
2000 DZD219046.00000 LBP
5000 DZD547615.00000 LBP
10000 DZD1095230.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Algerian Dinar
1 LBP0.00913 DZD
5 LBP0.04565 DZD
10 LBP0.09131 DZD
20 LBP0.18261 DZD
50 LBP0.45653 DZD
100 LBP0.91305 DZD
250 LBP2.28263 DZD
500 LBP4.56527 DZD
1000 LBP9.13054 DZD
2000 LBP18.26108 DZD
5000 LBP45.65270 DZD
10000 LBP91.30540 DZD