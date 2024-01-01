Алжирские динары в ливанские фунты

Сконвертируйте DZD в LBP по реальному обменному курсу

دج1,000 DZD = ل.ل.672,0 LBP

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DZD к LBP

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LBP
1 DZD в LBPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий673,4160678,0160
Низкий670,9730665,5140
В среднем672,1273672,6826
Изменение-0.22%0.97%
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Соотношение 1 DZD к LBP

За последние 30 дней максимальный курс DZD к LBP составил 673,4160, а минимальный — 670,9730. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 672,1273. Изменение курса DZD к LBP в процентном соотношении составило -0.22.

За последние 90 дней максимальный курс DZD к LBP составил 678,0160, а минимальный — 665,5140. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 672,6826. Изменение курса DZD к LBP в процентном соотношении составило 0.97.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из алжирских динаров в ливанские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DZD из выпадающего списка для исходной валюты и LBP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DZD в LBP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для алжирский динар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Алжирский динар / Ливанский фунт
1 DZD671,95800 LBP
5 DZD3 359,79000 LBP
10 DZD6 719,58000 LBP
20 DZD13 439,16000 LBP
50 DZD33 597,90000 LBP
100 DZD67 195,80000 LBP
250 DZD167 989,50000 LBP
500 DZD335 979,00000 LBP
1000 DZD671 958,00000 LBP
2000 DZD1 343 916,00000 LBP
5000 DZD3 359 790,00000 LBP
10000 DZD6 719 580,00000 LBP
Обменные курсы Ливанский фунт / Алжирский динар
1 LBP0,00149 DZD
5 LBP0,00744 DZD
10 LBP0,01488 DZD
20 LBP0,02976 DZD
50 LBP0,07441 DZD
100 LBP0,14882 DZD
250 LBP0,37205 DZD
500 LBP0,74410 DZD
1000 LBP1,48819 DZD
2000 LBP2,97638 DZD
5000 LBP7,44095 DZD
10000 LBP14,88190 DZD