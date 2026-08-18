سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى Zmw

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى Zmw حاليًا 2.91899 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.124% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.920% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى Zmw بين أعلى مستوى 2.93288 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 2.89016 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 14-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.558%.