سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الدينار التونسي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدينار التونسي حاليًا 0.452435 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.199% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.138% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الدينار التونسي بين أعلى مستوى 0.453446 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.449751 في 16-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.481%.