سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى سانت هيلينا باوند

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى سانت هيلينا باوند حاليًا 0.114519 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.020% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.101% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى سانت هيلينا باوند بين أعلى مستوى 0.114578 في 18-08-2026 وأدنى مستوى 0.114307 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.125%.