سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الريال السعودي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الريال السعودي حاليًا 0.581877 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.059% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.333% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الريال السعودي بين أعلى مستوى 0.582942 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.578502 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.141%.