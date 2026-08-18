سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الريال القطري

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الريال القطري حاليًا 0.564811 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.028% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.320% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الريال القطري بين أعلى مستوى 0.565995 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.561329 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.158%.