سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى غوارانيس باراغواي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى غوارانيس باراغواي حاليًا 930.845 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.265% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 1.304% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى غوارانيس باراغواي بين أعلى مستوى 937.256 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 918.096 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.625%.