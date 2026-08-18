سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى لبيرو نويفو سولس

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى لبيرو نويفو سولس حاليًا 0.520691 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.243% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.208% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى لبيرو نويفو سولس بين أعلى مستوى 0.522606 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.517865 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة 0.526%.