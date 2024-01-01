История обменного курса датская крона–перуанские новые соли

Обменный курс датские кроны/перуанские новые соли сейчас составляет 0,541, отражая изменение в размере 0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.373% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/перуанские новые соли колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,553, и минимумом, равным 0,540, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.