سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الروبية النيبالية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الروبية النيبالية حاليًا 23.6956 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.229% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.610% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الروبية النيبالية بين أعلى مستوى 23.7074 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 23.507 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.141%.