سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى قرطبة النيكاراغوية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى قرطبة النيكاراغوية حاليًا 5.70422 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.017% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.359% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى قرطبة النيكاراغوية بين أعلى مستوى 5.71301 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 5.66659 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.416%.