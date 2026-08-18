سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى الأوغوية الموريتانية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الأوغوية الموريتانية حاليًا 6.20969 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.145% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.382% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى الأوغوية الموريتانية بين أعلى مستوى 6.21797 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 6.16499 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.221%.