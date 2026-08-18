سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى التينجز الكازاخستانية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى التينجز الكازاخستانية حاليًا 71.496 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.639% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.853% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى التينجز الكازاخستانية بين أعلى مستوى 72.1108 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 71.4254 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.383%.