سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى دولار هونغ كونغ

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى دولار هونغ كونغ حاليًا 1.21517 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.025% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.301% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى دولار هونغ كونغ بين أعلى مستوى 1.21801 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1.20884 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.145%.