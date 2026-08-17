سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى بالفرنك الغيني

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى بالفرنك الغيني حاليًا 1360.49 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.052% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.341% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى بالفرنك الغيني بين أعلى مستوى 1363.68 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 1353.16 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.141%.