سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى جنيه غيرنسي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى جنيه غيرنسي حاليًا 0.114356 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.037% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.041% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى جنيه غيرنسي بين أعلى مستوى 0.114488 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 0.114152 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 16-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.089%.