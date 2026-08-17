سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى بالفرنكات الجيبوتية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى بالفرنكات الجيبوتية حاليًا 27.4789 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.103% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.306% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى بالفرنكات الجيبوتية بين أعلى مستوى 27.6298 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 27.3885 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.334%.