سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الكولومبي

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الكولومبي حاليًا 485.577 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.132% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.168% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى البيزو الكولومبي بين أعلى مستوى 486.759 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 480.947 في 11-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.667%.