سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى ngultrums البوتانية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى ngultrums البوتانية حاليًا 14.8088 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.284% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.630% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى ngultrums البوتانية بين أعلى مستوى 14.832 في 17-08-2026 وأدنى مستوى 14.689 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 17-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.199%.