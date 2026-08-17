سجل أسعار الصرف من كرونة دانمركية إلى إلى التاكا البنغلاديشية

يبلغ سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى التاكا البنغلاديشية حاليًا 19.0043 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.053% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة كرونة دانمركية مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.391% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف كرونة دانمركية إلى إلى التاكا البنغلاديشية بين أعلى مستوى 19.0839 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 18.9221 في 13-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 13-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.180%.