سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى الروبية الباكستانية

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى الروبية الباكستانية حاليًا 138.788 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.018% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع انخفاض بنسبة -0.104% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى الروبية الباكستانية بين أعلى مستوى 138.932 في 10-08-2026 وأدنى مستوى 138.788 في 17-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع انخفاض في القيمة بنسبة -0.086%.