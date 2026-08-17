سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى روبيات موريشيوس

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى روبيات موريشيوس حاليًا 23.4651 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة -0.668% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة -0.154% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى روبيات موريشيوس بين أعلى مستوى 23.6651 في 14-08-2026 وأدنى مستوى 23.3119 في 10-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 11-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة 0.822%.