سجل أسعار الصرف من دولار بليز إلى إلى ليسوتو

يبلغ سعر صرف دولار بليز إلى إلى ليسوتو حاليًا 8.10305 اليوم، مما يعكس تغييرًا بنسبة 0.010% منذ الأمس. خلال الأسبوع الماضي، ظلت قيمة دولار بليز مستقرة نسبيًا، مع زيادة بنسبة 0.278% مقارنة بقيمته قبل 7 أيام.

خلال الأسبوع الماضي، تذبذب سعر صرف دولار بليز إلى إلى ليسوتو بين أعلى مستوى 8.13135 في 11-08-2026 وأدنى مستوى 8.0405 في 12-08-2026. حدث أكبر تحرك في السعر خلال 24 ساعة في 12-08-2026، مع زيادة في القيمة بنسبة -0.367%.