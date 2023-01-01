دولار بليزي إلى كرونة آيسلندية

تحويل BZD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bzd
٦٧٬٧٩٠٫٣٠ isk

1.00000 BZD = 67.79030 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 7:32 UTC
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BZD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8651.064888.51021.437271.661540.96418.1926
1GBP1.1560711.231102.3251.66161.920891.1144521.0323
1USD0.939150.812348183.12381.34981.560430.905317.0855
1INR0.01129810.009772740.012030210.01623840.01877230.0108910.205543

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بليز / Icelandic Króna
1 BZD67.79030 ISK
5 BZD338.95150 ISK
10 BZD677.90300 ISK
20 BZD1355.80600 ISK
50 BZD3389.51500 ISK
100 BZD6779.03000 ISK
250 BZD16947.57500 ISK
500 BZD33895.15000 ISK
1000 BZD67790.30000 ISK
2000 BZD135580.60000 ISK
5000 BZD338951.50000 ISK
10000 BZD677903.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار بليز
1 ISK0.01475 BZD
5 ISK0.07376 BZD
10 ISK0.14751 BZD
20 ISK0.29503 BZD
50 ISK0.73757 BZD
100 ISK1.47514 BZD
250 ISK3.68785 BZD
500 ISK7.37570 BZD
1000 ISK14.75140 BZD
2000 ISK29.50280 BZD
5000 ISK73.75700 BZD
10000 ISK147.51400 BZD