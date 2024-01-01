Белизские доллары в исландские кроны
Сконвертируйте BZD в ISK по реальному обменному курсу
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|1 BZD в ISK
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|69,7150
|70,6100
|Низкий
|68,3375
|68,3375
|В среднем
|69,0936
|69,3749
|Изменить
|-1.24%
|-2.73%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BZD к ISK
За последние 30 дней максимальный курс BZD к ISK составил 69,7150, а минимальный — 68,3375. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 69,0936. Изменение курса BZD к ISK в процентном соотношении составило -1.24.
За последние 90 дней максимальный курс BZD к ISK составил 70,6100, а минимальный — 68,3375. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 69,3749. Изменение курса BZD к ISK в процентном соотношении составило -2.73.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в исландские кроны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Белизский доллар / Исландская крона
|1 BZD
|68,68500 ISK
|5 BZD
|343,42500 ISK
|10 BZD
|686,85000 ISK
|20 BZD
|1 373,70000 ISK
|50 BZD
|3 434,25000 ISK
|100 BZD
|6 868,50000 ISK
|250 BZD
|17 171,25000 ISK
|500 BZD
|34 342,50000 ISK
|1000 BZD
|68 685,00000 ISK
|2000 BZD
|137 370,00000 ISK
|5000 BZD
|343 425,00000 ISK
|10000 BZD
|686 850,00000 ISK