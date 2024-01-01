Белизские доллары в исландские кроны

Сконвертируйте BZD в ISK по реальному обменному курсу

1 000 bzd
68 685 isk

BZ$1,000 BZD = kr68,69 ISK

Среднерыночный курс в 03:59
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1 BZD в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий69,715070,6100
Низкий68,337568,3375
В среднем69,093669,3749
Изменить-1.24%-2.73%
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Соотношение 1 BZD к ISK

За последние 30 дней максимальный курс BZD к ISK составил 69,7150, а минимальный — 68,3375. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 69,0936. Изменение курса BZD к ISK в процентном соотношении составило -1.24.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к ISK составил 70,6100, а минимальный — 68,3375. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 69,3749. Изменение курса BZD к ISK в процентном соотношении составило -2.73.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,6461,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0270,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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BZD в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Исландская крона
1 BZD68,68500 ISK
5 BZD343,42500 ISK
10 BZD686,85000 ISK
20 BZD1 373,70000 ISK
50 BZD3 434,25000 ISK
100 BZD6 868,50000 ISK
250 BZD17 171,25000 ISK
500 BZD34 342,50000 ISK
1000 BZD68 685,00000 ISK
2000 BZD137 370,00000 ISK
5000 BZD343 425,00000 ISK
10000 BZD686 850,00000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Белизский доллар
1 ISK0,01456 BZD
5 ISK0,07280 BZD
10 ISK0,14559 BZD
20 ISK0,29118 BZD
50 ISK0,72796 BZD
100 ISK1,45592 BZD
250 ISK3,63980 BZD
500 ISK7,27960 BZD
1000 ISK14,55920 BZD
2000 ISK29,11840 BZD
5000 ISK72,79600 BZD
10000 ISK145,59200 BZD