История обменного курса белизский доллар–исландские кроны

Обменный курс белизский доллар/исландские кроны сейчас составляет 68,685, отражая изменение в размере 0.442% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере 0.000% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/исландские кроны колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 68,685, и минимумом, равным 68,213, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.372% уменьшение стоимости.