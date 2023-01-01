روبل بيلاروسي إلى هريفنا أوكرانية

تحويل BYN إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ byn
١٤٬٤٨٧٫٨٠ uah

1.00000 BYN = 14.48780 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 7:25 UTC
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BYN إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064388.45731.436171.659340.956718.1798
1GBP1.1574711.2319102.3871.662331.920641.1073621.0427
1USD0.93960.811754183.11311.34941.559090.898917.0815
1INR0.01130490.009766860.012031810.01623570.01875860.01081540.205521

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبل بيلاروسي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / هريفنيا الأوكرانية
1 BYN14.48780 UAH
5 BYN72.43900 UAH
10 BYN144.87800 UAH
20 BYN289.75600 UAH
50 BYN724.39000 UAH
100 BYN1448.78000 UAH
250 BYN3621.95000 UAH
500 BYN7243.90000 UAH
1000 BYN14487.80000 UAH
2000 BYN28975.60000 UAH
5000 BYN72439.00000 UAH
10000 BYN144878.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / الروبل البيلاروسي
1 UAH0.06902 BYN
5 UAH0.34512 BYN
10 UAH0.69024 BYN
20 UAH1.38047 BYN
50 UAH3.45118 BYN
100 UAH6.90236 BYN
250 UAH17.25590 BYN
500 UAH34.51180 BYN
1000 UAH69.02360 BYN
2000 UAH138.04720 BYN
5000 UAH345.11800 BYN
10000 UAH690.23600 BYN