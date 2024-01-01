Belarus rublesinden Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile BYN → UAH çevirin

1.000 byn
11.948,20 uah

1,000 BYN = 11,95 UAH

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belarus rublesinden Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BYN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BYN → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belarus rublesi için en iyi döviz çiftleri

BYN → USD

BYN → CAD

BYN → SGD

BYN → AUD

BYN → NZD

BYN → EUR

BYN → GBP

BYN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Ukrayna Grivnası
1 BYN11,94820 UAH
5 BYN59,74100 UAH
10 BYN119,48200 UAH
20 BYN238,96400 UAH
50 BYN597,41000 UAH
100 BYN1.194,82000 UAH
250 BYN2.987,05000 UAH
500 BYN5.974,10000 UAH
1000 BYN11.948,20000 UAH
2000 BYN23.896,40000 UAH
5000 BYN59.741,00000 UAH
10000 BYN119.482,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Belarus Rublesi
1 UAH0,08369 BYN
5 UAH0,41847 BYN
10 UAH0,83694 BYN
20 UAH1,67389 BYN
50 UAH4,18472 BYN
100 UAH8,36943 BYN
250 UAH20,92358 BYN
500 UAH41,84715 BYN
1000 UAH83,69430 BYN
2000 UAH167,38860 BYN
5000 UAH418,47150 BYN
10000 UAH836,94300 BYN