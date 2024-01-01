白俄罗斯卢布兑乌克兰格里夫纳

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1 BYN兑UAH过去 30 天过去 90 天
12.597912.5979
12.370311.9885
一般12.494112.3325
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1 BYN 兑 UAH 统计信息

过去 30 天，BYN 兑 UAH 的表现如下：30 天高点为 12.5979，30 天低点为 12.3703。这意味着 30 天平均值为 12.4941。BYN 兑 UAH 的变化为 0.47。

过去 90 天，BYN 兑 UAH 的表现如下：90 天高点为 12.5979，90 天低点为 11.9885。这意味着 90 天平均值为 12.3325。BYN 兑 UAH 的变化为 3.17。

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1 USD11.3731.3261.5271.6660.9150.78818.369
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白俄罗斯卢布/乌克兰格里夫纳汇率
1 BYN12.42890 UAH
5 BYN62.14450 UAH
10 BYN124.28900 UAH
20 BYN248.57800 UAH
50 BYN621.44500 UAH
100 BYN1,242.89000 UAH
250 BYN3,107.22500 UAH
500 BYN6,214.45000 UAH
1000 BYN12,428.90000 UAH
2000 BYN24,857.80000 UAH
5000 BYN62,144.50000 UAH
10000 BYN124,289.00000 UAH
乌克兰格里夫纳/白俄罗斯卢布汇率
1 UAH0.08046 BYN
5 UAH0.40229 BYN
10 UAH0.80458 BYN
20 UAH1.60916 BYN
50 UAH4.02289 BYN
100 UAH8.04578 BYN
250 UAH20.11445 BYN
500 UAH40.22890 BYN
1000 UAH80.45780 BYN
2000 UAH160.91560 BYN
5000 UAH402.28900 BYN
10000 UAH804.57800 BYN