Белорусские рубли в украинские гривны

Сконвертируйте BYN в UAH по реальному обменному курсу

1 000 byn
12 595,80 uah

Br1,000 BYN = ₴12,60 UAH

Среднерыночный курс в 04:02
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1 BYN в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий12,596312,5963
Низкий12,292511,9722
В среднем12,372512,2269
Изменить2.08%4.02%
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Соотношение 1 BYN к UAH

За последние 30 дней максимальный курс BYN к UAH составил 12,5963, а минимальный — 12,2925. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,3725. Изменение курса BYN к UAH в процентном соотношении составило 2.08.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к UAH составил 12,5963, а минимальный — 11,9722. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,2269. Изменение курса BYN к UAH в процентном соотношении составило 4.02.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,282
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,338
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,602
1 AUD0,670,9190,90111,1120,6160,51812,253

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Украинская гривна
1 BYN12,59580 UAH
5 BYN62,97900 UAH
10 BYN125,95800 UAH
20 BYN251,91600 UAH
50 BYN629,79000 UAH
100 BYN1 259,58000 UAH
250 BYN3 148,95000 UAH
500 BYN6 297,90000 UAH
1000 BYN12 595,80000 UAH
2000 BYN25 191,60000 UAH
5000 BYN62 979,00000 UAH
10000 BYN125 958,00000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Белорусский рубль
1 UAH0,07939 BYN
5 UAH0,39696 BYN
10 UAH0,79392 BYN
20 UAH1,58783 BYN
50 UAH3,96959 BYN
100 UAH7,93917 BYN
250 UAH19,84793 BYN
500 UAH39,69585 BYN
1000 UAH79,39170 BYN
2000 UAH158,78340 BYN
5000 UAH396,95850 BYN
10000 UAH793,91700 BYN