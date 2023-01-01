بولا بوتسواني إلى تينغ كازاخستاني

تحويل BWP إلى KZT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٣٤٬٨٥٩٫٦٠ kzt

1.00000 BWP = 34.85960 KZT

متوسط سعر صرف السوق عند 7:2 UTC
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BWP إلى KZT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 KZT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064788.52771.436011.659830.9574518.1955
1GBP1.1576811.2325102.481.662331.921431.1084221.0632
1USD0.939250.811359183.1481.348751.558970.899217.0898
1INR0.01129590.009758010.012026710.01622110.01874930.01081450.205535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى تينغ كازاخستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KZT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى KZT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / تنغي كازاخستاني
1 BWP34.85960 KZT
5 BWP174.29800 KZT
10 BWP348.59600 KZT
20 BWP697.19200 KZT
50 BWP1742.98000 KZT
100 BWP3485.96000 KZT
250 BWP8714.90000 KZT
500 BWP17429.80000 KZT
1000 BWP34859.60000 KZT
2000 BWP69719.20000 KZT
5000 BWP174298.00000 KZT
10000 BWP348596.00000 KZT
معدلات التحويل تنغي كازاخستاني / Botswanan Pula
1 KZT0.02869 BWP
5 KZT0.14343 BWP
10 KZT0.28686 BWP
20 KZT0.57373 BWP
50 KZT1.43433 BWP
100 KZT2.86865 BWP
250 KZT7.17162 BWP
500 KZT14.34325 BWP
1000 KZT28.68650 BWP
2000 KZT57.37300 BWP
5000 KZT143.43250 BWP
10000 KZT286.86500 BWP