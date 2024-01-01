Botsvana pulasından Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile BWP → KZT çevirin

1.000 bwp
32.600,10 kzt

1,000 BWP = 32,60 KZT

20:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Botsvana pulasından Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BWP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BWP → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Botsvana pulası için en iyi döviz çiftleri

BWP → USD

BWP → ZAR

BWP → EUR

BWP → SGD

BWP → CAD

BWP → NZD

BWP → GBP

BWP → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Kazakistan Tengesi
1 BWP32,60010 KZT
5 BWP163,00050 KZT
10 BWP326,00100 KZT
20 BWP652,00200 KZT
50 BWP1.630,00500 KZT
100 BWP3.260,01000 KZT
250 BWP8.150,02500 KZT
500 BWP16.300,05000 KZT
1000 BWP32.600,10000 KZT
2000 BWP65.200,20000 KZT
5000 BWP163.000,50000 KZT
10000 BWP326.001,00000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Botsvana Pulası
1 KZT0,03067 BWP
5 KZT0,15337 BWP
10 KZT0,30675 BWP
20 KZT0,61349 BWP
50 KZT1,53374 BWP
100 KZT3,06747 BWP
250 KZT7,66867 BWP
500 KZT15,33735 BWP
1000 KZT30,67470 BWP
2000 KZT61,34940 BWP
5000 KZT153,37350 BWP
10000 KZT306,74700 BWP