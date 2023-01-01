دولار بروني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BND إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
80258.90 bdt

1.00000 BND = 80.25890 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 5:42 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BND إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 BDT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063488.36221.434691.659230.957118.2062
1GBP1.1584811.2319102.3631.662021.922141.1087821.091
1USD0.94040.811754183.0941.349151.560310.917.1207
1INR0.01131710.009769110.012034610.01623640.01877760.01083110.20604

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

BND إلى USD

BND إلى EUR

BND إلى CAD

BND إلى NZD

BND إلى ZAR

BND إلى SGD

BND إلى AUD

BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بروني / Bangladeshi Taka
1 BND80.25890 BDT
5 BND401.29450 BDT
10 BND802.58900 BDT
20 BND1605.17800 BDT
50 BND4012.94500 BDT
100 BND8025.89000 BDT
250 BND20064.72500 BDT
500 BND40129.45000 BDT
1000 BND80258.90000 BDT
2000 BND160517.80000 BDT
5000 BND401294.50000 BDT
10000 BND802589.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / دولار بروني
1 BDT0.01246 BND
5 BDT0.06230 BND
10 BDT0.12460 BND
20 BDT0.24919 BND
50 BDT0.62299 BND
100 BDT1.24597 BND
250 BDT3.11492 BND
500 BDT6.22985 BND
1000 BDT12.45970 BND
2000 BDT24.91940 BND
5000 BDT62.29850 BND
10000 BDT124.59700 BND