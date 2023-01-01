دولار برمودي إلى ليو روماني

تحويل BMD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
٤٬٦٧٣٫٨٨ ron

1.00000 BMD = 4.67388 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 5:36 UTC
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BMD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063488.36641.434791.659360.957118.2117
1GBP1.1583511.23185102.3641.662071.922211.1086521.0965
1USD0.94040.811787183.0981.349251.560430.917.1259
1INR0.01131650.009769030.01203410.01623690.01877820.01083060.206093

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / Romanian Leu
1 BMD4.67388 RON
5 BMD23.36940 RON
10 BMD46.73880 RON
20 BMD93.47760 RON
50 BMD233.69400 RON
100 BMD467.38800 RON
250 BMD1168.47000 RON
500 BMD2336.94000 RON
1000 BMD4673.88000 RON
2000 BMD9347.76000 RON
5000 BMD23369.40000 RON
10000 BMD46738.80000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Bermudan Dollar
1 RON0.21396 BMD
5 RON1.06977 BMD
10 RON2.13955 BMD
20 RON4.27910 BMD
50 RON10.69775 BMD
100 RON21.39550 BMD
250 RON53.48875 BMD
500 RON106.97750 BMD
1000 RON213.95500 BMD
2000 RON427.91000 BMD
5000 RON1069.77500 BMD
10000 RON2139.55000 BMD