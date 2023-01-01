دولار برمودي إلى ريال برازيلي

تحويل BMD إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
4880.20 brl

1.00000 BMD = 4.88020 BRL

متوسط سعر صرف السوق عند 5:26 UTC
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BMD إلى BRL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 BRL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063688.37981.434741.659410.9569518.2164
1GBP1.1586111.2323102.3981.662311.922611.1087421.1057
1USD0.94020.811491183.0951.348951.560180.8997517.1271
1INR0.01131480.009765820.012034410.01623380.01877590.0108280.206115

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / الريال البرازيلي
1 BMD4.88020 BRL
5 BMD24.40100 BRL
10 BMD48.80200 BRL
20 BMD97.60400 BRL
50 BMD244.01000 BRL
100 BMD488.02000 BRL
250 BMD1220.05000 BRL
500 BMD2440.10000 BRL
1000 BMD4880.20000 BRL
2000 BMD9760.40000 BRL
5000 BMD24401.00000 BRL
10000 BMD48802.00000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Bermudan Dollar
1 BRL0.20491 BMD
5 BRL1.02455 BMD
10 BRL2.04910 BMD
20 BRL4.09820 BMD
50 BRL10.24550 BMD
100 BRL20.49100 BMD
250 BRL51.22750 BMD
500 BRL102.45500 BMD
1000 BRL204.91000 BMD
2000 BRL409.82000 BMD
5000 BRL1024.55000 BMD
10000 BRL2049.10000 BMD