دولار برمودي إلى ليف بلغاري

تحويل BMD إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bmd
١٬٨٣٩٫٠٥ bgn

1.00000 BMD = 1.83905 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 5:25 UTC
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BMD إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.063688.38411.434741.659410.9569518.2161
1GBP1.1586111.23225102.3991.662241.922541.1087421.1045
1USD0.94020.811524183.0991.348951.560180.8997517.1268
1INR0.01131430.009765740.012033810.0162330.0187750.01082740.206101

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / لياف بلغاري
1 BMD1.83905 BGN
5 BMD9.19525 BGN
10 BMD18.39050 BGN
20 BMD36.78100 BGN
50 BMD91.95250 BGN
100 BMD183.90500 BGN
250 BMD459.76250 BGN
500 BMD919.52500 BGN
1000 BMD1839.05000 BGN
2000 BMD3678.10000 BGN
5000 BMD9195.25000 BGN
10000 BMD18390.50000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / Bermudan Dollar
1 BGN0.54376 BMD
5 BGN2.71880 BMD
10 BGN5.43759 BMD
20 BGN10.87518 BMD
50 BGN27.18795 BMD
100 BGN54.37590 BMD
250 BGN135.93975 BMD
500 BGN271.87950 BMD
1000 BGN543.75900 BMD
2000 BGN1087.51800 BMD
5000 BGN2718.79500 BMD
10000 BGN5437.59000 BMD