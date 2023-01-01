دينار بحريني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل BHD إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
21384.40 mop

1.00000 BHD = 21.38440 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:18 UTC
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BHD إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.38071.434881.659960.9571518.2177
1GBP1.1584811.2323102.3891.662311.923061.1088421.1052
1USD0.94010.811491183.0881.348951.560550.8998517.1267
1INR0.01131470.009766640.012035410.01623520.01878190.01083010.206127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Macanese Pataca
1 BHD21.38440 MOP
5 BHD106.92200 MOP
10 BHD213.84400 MOP
20 BHD427.68800 MOP
50 BHD1069.22000 MOP
100 BHD2138.44000 MOP
250 BHD5346.10000 MOP
500 BHD10692.20000 MOP
1000 BHD21384.40000 MOP
2000 BHD42768.80000 MOP
5000 BHD106922.00000 MOP
10000 BHD213844.00000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Bahraini Dinar
1 MOP0.04676 BHD
5 MOP0.23381 BHD
10 MOP0.46763 BHD
20 MOP0.93526 BHD
50 MOP2.33815 BHD
100 MOP4.67630 BHD
250 MOP11.69075 BHD
500 MOP23.38150 BHD
1000 MOP46.76300 BHD
2000 MOP93.52600 BHD
5000 MOP233.81500 BHD
10000 MOP467.63000 BHD