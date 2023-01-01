دينار بحريني إلى بير إثيوبي

تحويل BHD إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
١٤٦٬٦٨٩ etb

1.00000 BHD = 146.68900 ETB

متوسط سعر صرف السوق عند 5:13 UTC
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BHD إلى ETB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 ETB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.37221.434561.659570.957118.2181
1GBP1.1584811.2322102.3711.661811.922461.1087821.104
1USD0.94010.811557183.081.348651.560180.8998517.1271
1INR0.01131580.009768370.012036610.01623310.01877930.01083110.206152

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / البر الإثيوبي
1 BHD146.68900 ETB
5 BHD733.44500 ETB
10 BHD1466.89000 ETB
20 BHD2933.78000 ETB
50 BHD7334.45000 ETB
100 BHD14668.90000 ETB
250 BHD36672.25000 ETB
500 BHD73344.50000 ETB
1000 BHD146689.00000 ETB
2000 BHD293378.00000 ETB
5000 BHD733445.00000 ETB
10000 BHD1466890.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / Bahraini Dinar
1 ETB0.00682 BHD
5 ETB0.03409 BHD
10 ETB0.06817 BHD
20 ETB0.13634 BHD
50 ETB0.34086 BHD
100 ETB0.68171 BHD
250 ETB1.70429 BHD
500 ETB3.40857 BHD
1000 ETB6.81715 BHD
2000 ETB13.63430 BHD
5000 ETB34.08575 BHD
10000 ETB68.17150 BHD