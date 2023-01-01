دينار بحريني إلى يوان صيني

تحويل BHD إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
١٩٬٣٦٢٫٨٠ cny

1.00000 BHD = 19.36280 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 5:12 UTC
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BHD إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063688.36121.434481.659670.957118.216
1GBP1.1584811.2321102.361.661731.92261.1087821.1018
1USD0.94020.811622183.07751.34871.560430.8999517.1267
1INR0.01131720.009769460.01203710.01623420.01878280.01083270.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / Chinese Yuan RMB
1 BHD19.36280 CNY
5 BHD96.81400 CNY
10 BHD193.62800 CNY
20 BHD387.25600 CNY
50 BHD968.14000 CNY
100 BHD1936.28000 CNY
250 BHD4840.70000 CNY
500 BHD9681.40000 CNY
1000 BHD19362.80000 CNY
2000 BHD38725.60000 CNY
5000 BHD96814.00000 CNY
10000 BHD193628.00000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Bahraini Dinar
1 CNY0.05165 BHD
5 CNY0.25823 BHD
10 CNY0.51645 BHD
20 CNY1.03291 BHD
50 CNY2.58227 BHD
100 CNY5.16453 BHD
250 CNY12.91132 BHD
500 CNY25.82265 BHD
1000 CNY51.64530 BHD
2000 CNY103.29060 BHD
5000 CNY258.22650 BHD
10000 CNY516.45300 BHD