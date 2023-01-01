دينار بحريني إلى دولار أسترالي

تحويل BHD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٤٬١٣٩٫٦١ aud

1.00000 BHD = 4.13961 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:10 UTC
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BHD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.063688.36711.434581.65980.957218.2193
1GBP1.1584111.23205102.3621.661791.922671.1088321.1048
1USD0.94020.811655183.0831.34881.560550.8999517.1298
1INR0.01131640.009769210.012036210.01623440.0187830.01083190.206177

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار أسترالي
1 BHD4.13961 AUD
5 BHD20.69805 AUD
10 BHD41.39610 AUD
20 BHD82.79220 AUD
50 BHD206.98050 AUD
100 BHD413.96100 AUD
250 BHD1034.90250 AUD
500 BHD2069.80500 AUD
1000 BHD4139.61000 AUD
2000 BHD8279.22000 AUD
5000 BHD20698.05000 AUD
10000 BHD41396.10000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / Bahraini Dinar
1 AUD0.24157 BHD
5 AUD1.20785 BHD
10 AUD2.41569 BHD
20 AUD4.83138 BHD
50 AUD12.07845 BHD
100 AUD24.15690 BHD
250 AUD60.39225 BHD
500 AUD120.78450 BHD
1000 AUD241.56900 BHD
2000 AUD483.13800 BHD
5000 AUD1207.84500 BHD
10000 AUD2415.69000 BHD