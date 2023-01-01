مانات أذربيجاني إلى يوان صيني

تحويل AZN إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
4294.15 cny

1.00000 AZN = 4.29415 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 3:57 UTC
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AZN إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063688.37671.434851.659150.957218.2197
1GBP1.1583511.23205102.3731.66211.921921.1087721.1053
1USD0.94020.811655183.0921.349051.559940.917.1302
1INR0.01131520.009768150.012034910.01623560.01877370.01083140.206159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

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AZN إلى EUR

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AZN إلى CAD

AZN إلى GBP

AZN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مانات أذربيجان / Chinese Yuan RMB
1 AZN4.29415 CNY
5 AZN21.47075 CNY
10 AZN42.94150 CNY
20 AZN85.88300 CNY
50 AZN214.70750 CNY
100 AZN429.41500 CNY
250 AZN1073.53750 CNY
500 AZN2147.07500 CNY
1000 AZN4294.15000 CNY
2000 AZN8588.30000 CNY
5000 AZN21470.75000 CNY
10000 AZN42941.50000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / مانات أذربيجان
1 CNY0.23287 AZN
5 CNY1.16437 AZN
10 CNY2.32875 AZN
20 CNY4.65750 AZN
50 CNY11.64375 AZN
100 CNY23.28750 AZN
250 CNY58.21875 AZN
500 CNY116.43750 AZN
1000 CNY232.87500 AZN
2000 CNY465.75000 AZN
5000 CNY1164.37500 AZN
10000 CNY2328.75000 AZN