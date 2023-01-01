درام أرميني إلى ليو روماني

تحويل AMD إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 amd
12.11 ron

1.00000 AMD = 0.01211 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 2:48 UTC
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AMD إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.062488.38741.434131.657930.9568518.2077
1GBP1.1586111.23085102.4021.661521.92081.1086221.0947
1USD0.941250.812447183.1961.34991.560550.900617.1383
1INR0.01131380.009765450.012019810.01622550.01875750.0108250.205999

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / Romanian Leu
1 AMD0.01211 RON
5 AMD0.06054 RON
10 AMD0.12109 RON
20 AMD0.24217 RON
50 AMD0.60543 RON
100 AMD1.21087 RON
250 AMD3.02718 RON
500 AMD6.05435 RON
1000 AMD12.10870 RON
2000 AMD24.21740 RON
5000 AMD60.54350 RON
10000 AMD121.08700 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / درام أرمينية
1 RON82.58500 AMD
5 RON412.92500 AMD
10 RON825.85000 AMD
20 RON1651.70000 AMD
50 RON4129.25000 AMD
100 RON8258.50000 AMD
250 RON20646.25000 AMD
500 RON41292.50000 AMD
1000 RON82585.00000 AMD
2000 RON165170.00000 AMD
5000 RON412925.00000 AMD
10000 RON825850.00000 AMD