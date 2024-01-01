Ermeni dramından Rumen leyine

Reel döviz kuru ile AMD → RON çevirin

1.000 amd
11,88 ron

1,000 AMD = 0,01188 RON

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Rumen Leyi
1 AMD0,01188 RON
5 AMD0,05938 RON
10 AMD0,11876 RON
20 AMD0,23752 RON
50 AMD0,59379 RON
100 AMD1,18758 RON
250 AMD2,96895 RON
500 AMD5,93790 RON
1000 AMD11,87580 RON
2000 AMD23,75160 RON
5000 AMD59,37900 RON
10000 AMD118,75800 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Ermeni Dramı
1 RON84,20460 AMD
5 RON421,02300 AMD
10 RON842,04600 AMD
20 RON1.684,09200 AMD
50 RON4.210,23000 AMD
100 RON8.420,46000 AMD
250 RON21.051,15000 AMD
500 RON42.102,30000 AMD
1000 RON84.204,60000 AMD
2000 RON168.409,20000 AMD
5000 RON421.023,00000 AMD
10000 RON842.046,00000 AMD